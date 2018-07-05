Рабьо потребовал от ПСЖ оклад в размере 7 миллионов евро

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Рабьо потребовал от ПСЖ оклад в размере 7 миллионов евроПолузащитник ПСЖ Адриан Рабьо озвучил свои финансовые условия по новому контракту со своим клубом, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 23-летний хавбек затребовал от руководства парижан увеличить ему оклад по новому соглашению до 7 миллионов евро в год. Однако в стане чемпионов Франции такие запросы игрока посчитали завышенными, поэтому отказались идти на его условия.

Действующий контракт Рабьо с ПСЖ рассчитан до лета следующего года. Уже зимой футболист сможет подписать предварительный контракт со своим новым клубом.

Напомним, ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru

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