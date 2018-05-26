Рабьо предложил свои услуги двум европейским топ-клубам

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Рабьо предложил свои услуги двум европейским топ-клубам

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо предложил свои услуги двум европейским топ-клубам, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители 23-летнего француза контактировали с "Барселоной" и "Ювентусом" на предмет возможного сотрудничества.

Высока вероятность, что Рабьо летом всё-таки покинет ПСЖ, поскольку его контракт с клубом истекает летом 2019 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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