Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1

ПСЖ пригласил хавбека Адриена Рабьо на празднование чемпионства клуба в чемпионате Франции.

Церемония пройдет завтра, 18 мая, после последнего матча Лиги 1 с "Дижоном" на стадионе "Парк де Пренс".

Напомним, футболист не играл за ПСЖ с декабря 2018 года. Он не согласился продлевать контракт с клубом и его перевели во вторую команду.

В нынешнем сезоне он играл в 14 матча, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист.

А еще: "Ним" минимально обыграл "Монако"| http://soccernews.ru