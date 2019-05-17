Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1
ПСЖ пригласил хавбека Адриена Рабьо на празднование чемпионства клуба в чемпионате Франции.
Церемония пройдет завтра, 18 мая, после последнего матча Лиги 1 с "Дижоном" на стадионе "Парк де Пренс".
Напомним, футболист не играл за ПСЖ с декабря 2018 года. Он не согласился продлевать контракт с клубом и его перевели во вторую команду.
В нынешнем сезоне он играл в 14 матча, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26