Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1

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Рабьо приглашен на празднование чемпионства ПСЖ в Лиге 1

ПСЖ пригласил хавбека Адриена Рабьо на празднование чемпионства клуба в чемпионате Франции.

Церемония пройдет завтра, 18 мая, после последнего матча Лиги 1 с "Дижоном" на стадионе "Парк де Пренс". 

Напомним, футболист не играл за ПСЖ с декабря 2018 года. Он не согласился продлевать контракт с клубом и его перевели во вторую команду.

В нынешнем сезоне он играл в 14 матча, в которых он забил 2 гола и сделал один ассист.

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