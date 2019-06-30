Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"

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Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в расположение "Ювентуса" в Турине, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник, 1 июля, футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет с "Ювентусом" контракт до лета 2023 года. Зарплата хавбека в Турине составит семь миллионов евро. Кроме того он получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Рабьо достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает сегодня, 30 июня.

В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В январе Рабьо был отстранен от участия в матчах из-за отказа продлить контракт с парижским клубом.

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