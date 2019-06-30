Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в расположение "Ювентуса" в Турине, сообщает официальный сайт клуба.
В понедельник, 1 июля, футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, француз подпишет с "Ювентусом" контракт до лета 2023 года. Зарплата хавбека в Турине составит семь миллионов евро. Кроме того он получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Рабьо достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает сегодня, 30 июня.
@Adriien_Rabiiot è arrivato a Torino! pic.twitter.com/mzMDoAIfdd— JuventusFC (@juventusfc) 30 июня 2019 г.
В минувшем сезоне 24-летний хавбек провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В январе Рабьо был отстранен от участия в матчах из-за отказа продлить контракт с парижским клубом.
Не пропустите: "Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Торрес забил два красивых гола в Японии
-
Игроки "Спартака" и ЦСКА подрались во время матча Кубка Париматч
-
"Зенит" не будет покупать защитника "Спортинга" Акунью
-
"Спартак" почтил память советских воинов, погибшим в Австрии во время Великой Отечественной войны
-
"Манчестер Сити" хочет купить защитника "Ювентуса" Бонуччи
-
Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"
-
"Тоттенхэм" намерен перехватить у "Милана" хавбека "Реала" Себальоса
-
Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019)
-
"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами
-
3
В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"
-
Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Манчестер Сити" выгнал из дома жену и детей, чтобы заселиться в него с новой семьей
-
1
"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"
-
1
"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника
-
1
Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"
-
6
Глушаков: "Ура! Нашел работу"
-
"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым
-
7
Луис Адриано: "Встретиться с фанатами "Спартака" мне было бы неинтересно"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"
-
Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17