Рабьо принял окончательное решение по своему будущему

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Рабьо принял окончательное решение по своему будущемуПолузащитник ПСЖ Адриан Рабьо принял окончательное решение по своему будущему, информирует Canal+.

Так, по сведениям источника, 23-летний хавбек таки решил продлить контракт со своим клубом. На сегодняшний день стороны уже согласовали финансовые условия будущей сделки, однако пока они не могут прийти к общему знаменателю по срокам ее действия.

Действующее соглашение Рабьо с ПСЖ рассчитано до лета 2019-го года. Ранее игрок уже отклонил четыре предложения парижан о его пролонгации.

Напомним, стал известен самый популярный футболист ПСЖ во Франции. | soccernews.ru

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