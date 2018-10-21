Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо принял окончательное решение по своему будущему, информирует Canal+.

Так, по сведениям источника, 23-летний хавбек таки решил продлить контракт со своим клубом. На сегодняшний день стороны уже согласовали финансовые условия будущей сделки, однако пока они не могут прийти к общему знаменателю по срокам ее действия.

Действующее соглашение Рабьо с ПСЖ рассчитано до лета 2019-го года. Ранее игрок уже отклонил четыре предложения парижан о его пролонгации.

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