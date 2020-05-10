Рабьо принял решение по своему будущему в "Ювентусе"

Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет покинуть туринский клуб этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летним французом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". С "ирисками" ведет переговоры агент и мать полузащитника.

По данным источника, футболист до сих пор не прибыл в расположение "Ювентуса", который уже возобновил тренировки.

В "старой сеньоре" Рабьо выступает с лета 2019 года. За это время он провел 17 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

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