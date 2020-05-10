Рабьо принял решение по своему будущему в "Ювентусе"
Хавбек "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет покинуть туринский клуб этим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что 25-летним французом интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". С "ирисками" ведет переговоры агент и мать полузащитника.
По данным источника, футболист до сих пор не прибыл в расположение "Ювентуса", который уже возобновил тренировки.
В "старой сеньоре" Рабьо выступает с лета 2019 года. За это время он провел 17 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16