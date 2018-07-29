Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери
Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери, информирует Paris United.
Так, по сведениям источника, несмотря на давление со стороны своего окружения в лице мамы и агента, которые подталкивали его к смене клубной прописки, 23-летний хавбек принял решение остаться на "Парк де Пренс" и продлить действующий контракт с парижанами.
Напомним, вчера ПСЖ разгромно уступил "Арсеналу". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26