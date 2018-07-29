Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери

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Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей материПолузащитник ПСЖ Адриан Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, несмотря на давление со стороны своего окружения в лице мамы и агента, которые подталкивали его к смене клубной прописки, 23-летний хавбек принял решение остаться на "Парк де Пренс" и продлить действующий контракт с парижанами.

Напомним, вчера ПСЖ разгромно уступил "Арсеналу". | soccernews.ru

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