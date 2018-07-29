Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, несмотря на давление со стороны своего окружения в лице мамы и агента, которые подталкивали его к смене клубной прописки, 23-летний хавбек принял решение остаться на "Парк де Пренс" и продлить действующий контракт с парижанами.

Напомним, вчера ПСЖ разгромно уступил "Арсеналу". | soccernews.ru