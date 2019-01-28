Рабьо принял решение по "Тоттенхэму"

Игрок ПСЖ Адриен Рабьо отклонил предложение "Тоттенхэма" о переходе, утверждает L`Equipe.

По данным издание, клуб предложил ПСЖ продать 23-летнего игрока. Однако Рабьо отклонил предложение английского клуба.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" готов платить полузащитнику 7,5 миллионов евро и подписной бонус - 5 миллионов.

Напомним, Рабьо не согласился продлевать контракт с ПСЖ и был переведен во вторую команду.

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