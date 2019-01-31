Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

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Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, после приобретения каталонским клубом хавбека "Аякса" Френки де Йонга 23-летний француз сократил свои контакты с "сине-гранатовыми", а через некоторое время вовсе перестал выходит на связь якобы из-за семейных обстоятельств.

Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года, после чего он станет свободным агентом. За ситуацией также следят "Реал", "Бавария", "Челси" и "Тоттенхэм".

Ранее хавбек парижан не мог договориться с "Барселоной" об условиях личного соглашения, требуя солидный подписной бонус.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А что он должен, переехать в Барселону и громко бегать вокруг стадиона, имея контрактные обязательства перед ПСЖ, которая прдолжает платить ему 4 миллиона евро в год?...

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