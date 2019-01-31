Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Трансфер игрока ПСЖ Адриена Рабьо может не осуществится. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В СМИ не раз говорилось о том, что "Барселона" интересуется 23-летним футболистом, однако после перехода в каталонский клуб Френки Де Йонга, Рабьо решил приостановить переговоры.

По данным издания, футболист несколько дней не выходит на связь, ссылаясь на семейные обстоятельства.

В текущем сезоне хавбек участвовал в 14 матчах Ла Лиги, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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