Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"
Трансфер игрока ПСЖ Адриена Рабьо может не осуществится. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В СМИ не раз говорилось о том, что "Барселона" интересуется 23-летним футболистом, однако после перехода в каталонский клуб Френки Де Йонга, Рабьо решил приостановить переговоры.
По данным издания, футболист несколько дней не выходит на связь, ссылаясь на семейные обстоятельства.
В текущем сезоне хавбек участвовал в 14 матчах Ла Лиги, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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