Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Теги псжбарселонаадриан рабьотрансферыфренки де йонг

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Трансфер игрока ПСЖ Адриена Рабьо может не осуществится. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В СМИ не раз говорилось о том, что "Барселона" интересуется 23-летним футболистом, однако после перехода в каталонский клуб Френки Де Йонга, Рабьо решил приостановить переговоры.

По данным издания, футболист несколько дней не выходит на связь, ссылаясь на семейные обстоятельства. 

В текущем сезоне хавбек участвовал в 14 матчах Ла Лиги, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Не пропустите: ПСЖ может спровоцировать отставку тренера "Эвертона"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вратарь "Уотфорда" Фостер стал рекордсменом по количеству сейвов в АПЛ

Вратарь "Уотфорда" Фостер стал рекордсменом по количеству сейвов в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов