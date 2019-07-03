Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Адриан Рабьо высказался о подписании контракта с туринским клубом.

"В истории "Ювентуса" было много великих французских футболистов, и я тоже надеюсь оставить свой след. Мне посчастливилось оказаться в очень престижном клубе со славным прошлым. Мне кажется, "Юве" на шаг ближе к вершине, чем ПСЖ. Туринцы ранее мной интересовались, а сейчас пришло правильное время. После семи лет в Париже я готов играть в Серии А с той же целеустремленностью, что у меня была всегда", - приводит слова 24-летнего хавбека beIn Sports.

Напомним, что Рабьо присоединился к "старой синьоре" на правах свободного агента.

Французский полузащитник заключил с "Ювентусом" контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

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