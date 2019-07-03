Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"
Новичок "Ювентуса" Адриан Рабьо высказался о подписании контракта с туринским клубом.
"В истории "Ювентуса" было много великих французских футболистов, и я тоже надеюсь оставить свой след. Мне посчастливилось оказаться в очень престижном клубе со славным прошлым. Мне кажется, "Юве" на шаг ближе к вершине, чем ПСЖ. Туринцы ранее мной интересовались, а сейчас пришло правильное время. После семи лет в Париже я готов играть в Серии А с той же целеустремленностью, что у меня была всегда", - приводит слова 24-летнего хавбека beIn Sports.
Напомним, что Рабьо присоединился к "старой синьоре" на правах свободного агента.
Французский полузащитник заключил с "Ювентусом" контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17