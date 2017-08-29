Рабьо: "ПСЖ будет иметь одну из лучших атак в мире"

Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо анонсировал переход в свой клуб форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Он сказал мне, что официально станет нашим одноклубником во вторник. Это отличная новость для клуба, конечно же. Он - молодой игрок, который уже созрел и у которого имеется огромный потенциал, к тому же, он является французом. Это критерий, который нельзя недооценивать для ПСЖ.

Теперь, конечно же, у ПСЖ будет одна из лучших атак в мире. Но самое интересное для меня - это возраст новичков. Неймар может оставаться на вершине еще семь или восемь лет, а Килиан - более 10-ти", - цитирует 22-летнего хавбека Le Parisien.

Напомним, уже сегодня Мбаппе станет игроком ПСЖ. | soccernews.ru