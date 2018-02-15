Рабьо: "ПСЖ вновь повторил ошибки прошлого"



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прокомментировал поражение своей команды от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"ПСЖ создает моменты, но не реализовывает их. А вот "Реал" забивает свои голы, создав 2-3 хороших возможности. Мы хорошо начали матч, но дважды пропустили в концовке. ПСЖ вновь повторил ошибки прошлого и это раздражает. Я очень разочарован.

Как мы будет играть в ответном матче? Понимаете, легко забить восемь голов "Дижону" или 4-5 мячей другой команде французской лиги. Но в таких матчах, как с "Реалом", нужно реализовывать все свои моменты. Но мы не были решительными в атакующих действиях. Нам будет сложно выйти в четвертьфинал",- приводит слова Рабьо Сulture PSG.

Матч ПСЖ - "Реал" состоится шестого марта.

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