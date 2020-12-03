Рабьо рассказал, как в "Ювентусе" отреагировали на 750-й гол Роналду



Французский полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо рассказал, что в команде не праздновали 750-й гол в карьере португальского нападающего команды Криштиану Роналду, который отличился в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" (3:0).

"Мы не отмечали 750-й гол Криштиану Роналду. Сейчас сложно организовать какое-то мероприятие, так как у нас много матчей, которые забирают массу сил. Сейчас не время для вечеринок", – приводит слова Рабьо Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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