Рабьо рассказал, почему он отказался выступать за сборную Франции

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Рабьо рассказал, почему он отказался выступать за сборную Франции

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо прояснил ситуацию со своим отказом выступать за сборную Франции.

"Я понимал, что такое решение вызовет критику в мой адрес. Я четко осознаю, что делаю. У меня всегда была мечта, как у любого игрока, защищать цвета своей страны. Я с удовольствием выступал за молодежную сборную и всегда ждал вызов во взрослую команду. С тех пор я провел 88 матчей за ПСЖ, включая 13 в Лиге Чемпионов, выиграл семь титулов. Мое решение связано исключительно с Дидье Дешамом, выбор которого не имеет никакого смысла" - приводит слова Рабьо RTL.

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