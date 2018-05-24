Рабьо развивает конфликт с Дешамом

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Рабьо развивает конфликт с Дешамом

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо развивает конфликт с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

Хавбек парижан не намерен приносить извинения за отказ приезжать в расположение национальной команды. Также он пообещал, что не вернётся в стан "трёхцветных", пока их возглавляет Дешам.

Напомним, что поводом для конфликта стало решение тренерского штаба включить Рабьо только в резервный состав сборной Франции на ЧМ-2018.

Не пропустите: Дешам прокомментировал отказ Рабьо приезжать в сборную Франции. | http://soccernews.ru

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