Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 23-летний хавбек предпочитает переезду на "Олд Траффорд" и "Альянц Стэдиум" свой трансфер на "Камп Ноу". Если "сине-гранатовые" и парижане не смогут согласовать его переход этим летом, француз будет готов перебраться в "Барсу" по окончанию сезона 2018/2019, когда у него истечет срой действия контракта с его клубом.

Напомним, спортдир ПСЖ высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru