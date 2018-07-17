Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"

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Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом", которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 23-летний хавбек предпочитает переезду на "Олд Траффорд" и "Альянц Стэдиум" свой трансфер на "Камп Ноу". Если "сине-гранатовые" и парижане не смогут согласовать его переход этим летом, француз будет готов перебраться в "Барсу" по окончанию сезона 2018/2019, когда у него истечет срой действия контракта с его клубом.

Напомним, спортдир ПСЖ высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru

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