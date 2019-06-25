Рабьо сегодня договорится о переходе в "Ювентус"

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Рабьо сегодня договорится о переходе в "Ювентус"

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что сегодня полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо даст согласие на переход в "Ювентус".

Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров и в ближайшее время заключат предварительный контракт, который вступит в силу в июле, когда футболист получит статус свободного агента.

Детали соглашения пока неизвестны. Ранее сообщалось, что зарплата француза в туринском клубе составит 7-10 миллионов евро.

Рабьо является воспитанником ПСЖ. За основную команду парижан он выступал с августа 2012 года.

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Комментарии

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

2 свободных агента Ремси и Рабьо оба игрока не меньше 50 стоят, как по мне это гениально!

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