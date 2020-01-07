Рабьо сообщил, что доволен своим положением в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо заявил, что рад быть в туринском клубе, передает Football Italia.



"2019 год был очень хорош для меня. Я много работал и присоединился к "Ювентусу". 2020-й будет положительным для меня. Я хорошо себя чувствую физически, и делаю то, что говорит тренер. Мне хорошо в "Ювентусе", - сказал Рабьо.



В этом сезоне 24-летний хавбек провел 10 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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