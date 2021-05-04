Рабьо сравнил Роналду с Илоном Маском

Фото World Today News

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо высказался о своём одноклубнике Криштиану Роналду.

"Он очень много работает. Это его ключ к успеху во всех сферах. Криштиану похож на владельца компании Tesla Илона Маска. Они оба упорно трудятся и никогда не останавливаются. Тренируясь рядом с Роналду, я заметил, что он проявляет большую строгость к себе в ежедневной работе. У него точно есть природный талант, но этого недостаточно.

Роналду очень умно обращается со своим телом. В свои 36 лет он точно знает, как распределять нагрузку. Это то, чему нельзя научиться. Это склад ума. Я ежедневно чувствую его желание концентрироваться только на спортивных достижениях. Несмотря на возраст и накопившуюся усталость, Роналду играет почти во всех матчах. Он тратит все силы. Его неутомимая целеустремлённость - образец для меня", - приводит слова Рабьо сайт Альфредо Педуллы.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Хавбек "Динамо" Захарян рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru