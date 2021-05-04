Рабьо сравнил Роналду с Илоном Маском
Фото World Today News
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо высказался о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
"Он очень много работает. Это его ключ к успеху во всех сферах. Криштиану похож на владельца компании Tesla Илона Маска. Они оба упорно трудятся и никогда не останавливаются. Тренируясь рядом с Роналду, я заметил, что он проявляет большую строгость к себе в ежедневной работе. У него точно есть природный талант, но этого недостаточно.
Роналду очень умно обращается со своим телом. В свои 36 лет он точно знает, как распределять нагрузку. Это то, чему нельзя научиться. Это склад ума. Я ежедневно чувствую его желание концентрироваться только на спортивных достижениях. Несмотря на возраст и накопившуюся усталость, Роналду играет почти во всех матчах. Он тратит все силы. Его неутомимая целеустремлённость - образец для меня", - приводит слова Рабьо сайт Альфредо Педуллы.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17