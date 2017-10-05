Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"

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Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо рассказал, где бы он хотел продолжить карьеру.

"Думаю, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате за пределами Франции. В Европе хватает сильных лиг, было бы интересно поиграть в одной из них. Я бы хотел поиграть в АПЛ. Не в каком-то конкретном клубе, хотя в детстве мне нравился "Ливерпуль" - приводит слова Рабьо Liverpool Echo.

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