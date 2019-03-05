Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ
Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо, вероятно, решил перебраться в АПЛ.
Как сообщает Paris United, агент 23-летнего француза ведет переговоры с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Ранее главным претендентом на футболиста считалась "Барселона".
Напомним, что Рабьо отказался продлевать соглашение с ПСЖ, которое истекает предстоящим летом, из-за чего клуб отправил его в дубль.
В этом сезоне Рабьо провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Читайте также: В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Министр спорта России прокомментировал возможность проведения Суперкубка Южной Америки
-
Стали известны стартовые составы "Боруссии" и "Тоттенхэма"
-
"Реал" и "Аякс" назвали стартовые составы на игру
-
"Милан" готовит предложение по талантливому воспитаннику "Барселоны"
-
Сульшер назвал сроки восстановления Санчеса
-
1
Болельщики "Аякса" "захватили" центр Мадрида
-
Анелька назвал будущего победителя Лиги Чемпионов
-
Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ
-
Абрамович намерен избавиться от Кепы
-
Экс-игрок ПСЖ громко высказался о перспективах Мбаппе
-
Врачей "Зенита" пустят к Кокорину
-
9
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
"Манчестер Сити" может побить трансферный рекорд
-
Боатенг ярко высказался о заявлении Лева
-
Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей
-
Президент "Барселоны" поблагодарил покинувшего клуб воспитанника
-
1
Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко
-
Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы
-
Игрок "Реала" может перебраться в Италию
-
Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14