Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо, вероятно, решил перебраться в АПЛ.

Как сообщает Paris United, агент 23-летнего француза ведет переговоры с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Ранее главным претендентом на футболиста считалась "Барселона".

Напомним, что Рабьо отказался продлевать соглашение с ПСЖ, которое истекает предстоящим летом, из-за чего клуб отправил его в дубль.

В этом сезоне Рабьо провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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