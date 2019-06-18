Рабьо выбрал новый клуб

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо в ближайшее время станет игроком "Ювентуса", сообщает El Chiringuito.

По информации источника, француз договорился с туринским клубом о подписании пятилетнего контракта с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, "старая синьора" выплатит 24-летнему футболисту единоразовый бонус в размере 10 миллионов.

Контракт Рабьо с ПСЖ истекает 30 июня, вследствие чего он получит статус свободного агента. После этого "Ювентус" объявит о сделке официально.

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