Рабьо выиграл суд у ПСЖ

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабио выиграл судебный процесс у своего бывшего клуба ПСЖ, который не выплатил ему бонус в размере 40 тысяч евро в прошлом сезоне, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, суд пришел к мнению, что ПСЖ не имел права на взыскание с футболиста за его лайк видео в Instagram Патриса Эвра, который поиздевался над французским клубом после его вылета из Лиги Чемпионов после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Таким образом, ПСЖ придется выплатить хавбеку 40 тысяч евро, если клуб не захочет оспорить данное решение в суде более высокого уровня.

Напомним, что 24-летний Рабьо перешел в "Ювентус" из ПСЖ летом на правах свободного агента.

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