Рабьо вылечился от коронавируса

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Рабьо вылечился от коронавируса

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо готов вернуться на поле после болезни.

Две недели назад у 26-летнего футболиста выявили коронавирусную инфекцию, и с тех пор он проходил лечение.

Теперь же французский хавбек сдал отрицательный тест на COVID-19 и будет доступен для тренерского штаба.

В воскресенье "Ювентус" на выезде сыграет с миланским "Интером" в рамках 9-го тура Серии А.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "старую синьору" 7 матчей и сделал 1 ассист.

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