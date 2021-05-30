Рабьо высказался о приходе Аллегри в "Ювентус"

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Рабьо высказался о приходе Аллегри в "Ювентус"Фото: инстаграм Рабьо/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо прокомментировал возварщение в клуб Массимилиано Аллегри.

"Два года назад я решил пойти в "Ювентус", потому что знал, что Аллегри работает с командой. "Юве" выиграл очень много трофеев при нем, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Думаю, за те два года, что его не было в клубе, он исследовал футбол и понял, в какую сторону он развивается", — приводит Football Italia слова Рабьо.

Напомним, что Рабьо перешел в "Ювентус" летом 2019 года. Тем же летом Аллегри покинул клуб, его место занял Маурицио Сарри, которого летом 2020 года сменил Андреа Пирло.

Отметим, что Аллегри во второй раз возглавил "Ювентус", заняв место отправленного в отставку Пирло.

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