Рабьо высказался о своём будущем в ПСЖ

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Рабьо высказался о своём будущем в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо высказался по поводу своего будущего в парижском клубе.

"Пока не знаю, посмотрим. На данный момент я просто хочу наслаждаться каждым моментом в ПСЖ" - сказал 22-летний футболист.

Отметим, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года. В этом сезоне хавбек сыграл за парижан 42 матча, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

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