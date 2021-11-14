Рабьо высказался о возможном переходе из "Ювентуса" в "Ньюкасл"

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Рабьо высказался о возможном переходе из "Ювентуса" в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Французский полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо прокомментировал информацию о возможном переходе в "Ньюкасл".

"Я счастлив в Турине. Связываю свое будущее с "Ювентусом". Я не собираюсь никуда уходить", — приводит слова Рабьо TeleFoot.

В нынешнем сезоне 26-летний Рабьо провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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