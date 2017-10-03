Рабьо высоко оценил летние приобретения ПСЖ

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Рабьо высоко оценил летние приобретения ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Адриан Рабьо высоко оценил летние приобретения своего клуба.

"Неймар - явление. Мы поняли это, когда он обыграл нас в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне. Лучше иметь его в своей команде, чем в соперниках. МбаппеЭто игрок, который обладает невероятным талантом. У Килиана впереди - большое будущее. Он и Неймар - две главные звезды прошедшего трансферного рынка, но не стоит забывать и о важности Дани Алвеса", - цитирует 22-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Рабьо намерен попробовать свои силы в другом клубе. | soccernews.ru

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