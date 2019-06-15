Рабьо: "Ювентус" связывался со мной, мы провели разговор, но ничего не могу сказать"

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Рабьо: "Ювентус" связывался со мной, мы провели разговор, но ничего не могу сказать"

Хавбек ПСЖ​ Адриен Рабьо рассказал, что вел переговоры с "Ювентусом". Об этом сообщает Corriere della Sport. 

"Мне очень нравится Италия. Там очень замечательно, можно хорошо отдохнуть, набраться сил. Впереди сложный сезон. 

"Ювентус" связался со мной, но пока не могу ничего сказать. Не знаю пока, куда перейду. "Ювентус" - невероятный клуб. "Манчестер Юнайтед" тоже отличный клуб. Нужно решить, скоро вы все узнаете", - сказал Рабьо.

Контракт футболиста с ПСЖ действует до лета 2019 года. 

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