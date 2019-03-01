Работа для супергероя. Что предстоит сделать Роджерсу в "Лестер Сити"

Клод Пюэль стал ещё одним тренером, которому оказалось не по силам вернуть «Лестер» к былой форме. Теперь попытать удачу предстоит Брендану Роджерсу, который покинул «Ливерпуль» – и АПЛ – в 2015 году.

Одно понятно точно – работы будет невпроворот.

Задача №1: Развить молодёжь

Пюэля можно винить во многом, но одно он делал правильно – давал шанс молодым. Под его руководством твёрдыми игроками основы стали Вилфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Бен Чилуэлл и Демарай Грей. Всем им – по 22 года. Более того, показать себя смогли Хамза Чоудури, Харви Барнс и Юри Тилеманс, подписанный в январе. Этим футболистам на год меньше.

Сложно спорить с тем, что подбор молодого таланта серьёзный – пожалуй, никто за исключением «большой шестёрки» не может похвастаться такими интригующими исполнителями. Главной задачей Роджерсу будет дальнейшее развитие своих многообещающих дарований, причём важно это не только в долгосрочной перспективе, но и в краткосрочной – трансферное окно ещё нескоро, а результаты нужны сейчас.

К счастью, ирландец известен своим умением развивать игроков. Он начал работать в качестве тренера молодёжки в «Челси», где шанс ему предоставил Жозе Моуринью. С того момента он успел поработать в «Уотфорде», «Суонси», «Рединге», «Ливерпуле» и «Селтике». И свои знания, полученные в Лондоне, он не забыл.

Именно он помог развиться Бену Дейвису и Джо Аллену. Когда в 2014 он подошёл вплотную к завоеванию золота АПЛ с «Ливерпулем», особо хороши были Филиппе Коутиньо, Рахим Стерлинг и Джон Фланаган, которые под его руководством прямо-таки расцвели.

В «Селтике» тренер продолжил добиваться максимума от своих исполнителей. Нынешний основной состав включает в себя 12 футболистов возрастом до 22 лет. Помимо звёзд вроде Кирана Тирни и Оливера Берка (им по 21) в команде успели себя проявить Майки Джонстон (19), Кристофер Айер (20) и Филип Бенкович (21).

Ирландец пользуется уважением среди футболистов, и многие юноши с радостью переходят в его коллективы. Например, Тимоти Веа из ПСЖ.

«Когда я распрощаюсь с футболом, я хочу гордиться не только трофеями, но и тем, что смог сделать команды сильнее, воспитав их молодёжку. Для меня это важно».

«У других свои приоритеты – они могут просто выигрывать и быть этому рады. Но для меня успех – это не только трофей в конце сезона. Это сам клуб, который растёт вместе с его молодёжкой».

Задача №2: Новый стиль

«Лестер» отчаянно нуждается в новом стиле. В невероятном чемпионском сезоне 2015-16 он был известен надёжной игрой в защите и острыми контратаками. В последние же годы команда перепробовала многое, и какого-то чёткого стиля не нашла.

Какой стиль предпочитал Пюэль? Ответить нелегко. Он придавал большое значение владению мячом, но футболисты зачастую чуть ли не пешком ходили по полю, а опасных моментов было крайне мало. Это привело к тому, что команда забила всего 32 гола за 27 матчей. Были и яркие моменты вроде триумфа над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, но подопечные француза оставались очень нестабильны. Нейтральному зрителю тоже было не на что смотреть.

Роджерс может всё это изменить. Он любит атакующий футбол, и его коллективы нередко радуют трибуны своей игрой. В сезоне 2013-14 «Ливерпуль» был очень опасен, и нечто подобное может повториться в «Лестере». Пюэль не смог добиться от Варди его максимума, но 32-летний англичанин ещё может вернуть былую форму. Ну а Грей, Келечи Ихеаначо, Тилеманс и Мэддисон быстрые и креативные, чем можно – и нужно – пользоваться.

Фанаты будут только рады возвращению более целеустремлённой и агрессивной команды.

Задача №3: Сделать кубковые турниры приоритетными

Пюэль отказывался всерьёз воспринимать кубковые турниры, что в итоге обернулось ему боком. Это не нравилось болельщикам, которые хотели и дальше пополнять трофейную. Но заветный Кубок Лиги остался без внимания тренера, который не выпустил на четвертьфинал Мареза и Варди. В этом году ситуация повторилась: пришлось наблюдать унизительное поражение от «Ньюпорта», который воспользовался ослабленным составом именитого соперника.

Правда, в этом сезоне выиграть уже не получится – таково наследие предшественника. Но вот в следующем сезоне всё может измениться. В Шотландии у Роджерса было немало успехов в этом плане: «Селтик» выиграл Кубок страны и Кубок Лиги, причём не раз. В этом году ирландец уже праздновал победу в Кубке Лиги, так что специалист побеждать в таком формате умеет.

Юрий Сергеев

