Работа "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке в одном фото

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Работа "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке в одном фото"Манчестер Юнайтед" провалил работу по усилению своего состава под занавес трансферного окна, так и не сумев приобрести центрального защитника. Неудачные действия "красных дьяволов" уже получили достойную оценку в социальных сетях:

Напомним, Рио Фердинанд раскритиковал Моуринью. | soccernews.ru

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