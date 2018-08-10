Работа "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке в одном фото

"Манчестер Юнайтед" провалил работу по усилению своего состава под занавес трансферного окна, так и не сумев приобрести центрального защитника. Неудачные действия "красных дьяволов" уже получили достойную оценку в социальных сетях:

Напомним, Рио Фердинанд раскритиковал Моуринью. | soccernews.ru