Работа над ошибками: "Челси" отправляется в гости к "Борнмуту"
"Борнмут" – "Челси"
Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут, Англия)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Крейг Поусен (Лондон).
Лондонскому "Челси" в 10 туре чемпионата Англии по футболу предстоит выездная встреча с терпящим бедствие на старте сезона "Борнмутом". У "аристократов" также не все идет гладко в Премьер-Лиге: подопечные Конте заработали всего 3 очка в 3 последних матчах, и надежда на защиту титула тает с каждым туром. Фаворитом встречи является гостевая команда – по-другому и быть не может в матче подобных соперников.
"Челси" располагается на 4 строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на целых 9 очков. После двух подряд поражений от того же "Сити" и "Кристал Пэлас", "аристократы" добились волевой победы над "Уотфордом"в чемпионате – 4:2, а также второй раз в сезоне нокаутировали "Эвертон" – 2:1 уже в Кубке Лиги. В списке травмированных по-прежнему находятся Канте и Мозес, также под вопросом участие в матче Луиса и Бакайоко. Одной из интриг стартового состава будет выбор форварда Антонио Конте, ведь последнюю встречу против "Уотфорда" Мората просто провалил, в то время как вышедший на замену Баштуайи спас этот матч для лондонцев.
"Борнмут" идет предпоследним в чемпионате, имея в активе всего 7 очков. Плотность в нижней части турнирной таблицы очень высокая, поэтому подопечные Эдди Хау еще могут все исправить. Да и последние 2 встречи борнмутцев завершились в их пользу: победа в чемпионате над "Сток Сити" – 2:1 и в Кубке Лиги на "Мидлсбро" – 3:1. Из потерь команды стоит выделить травмированных Джошуа Кинга и Тайрона Мингса – они в матче точно не сыграют.
Интересные факты противостояния "Борнмута" и "Челси":
Команды встречались между собой всего 4 раза: 3 победы "аристократов" и 1 "Борнмута".
В 4 последних гостевых матчах лондонцев было забито 3 и более голов.
"Челси" забивал как минимум 3 гола в 3 последних матчах против "Борнмута".
Ориентировочные составы на игру:
Борнмут: Бегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Айб, Кук, Серман, Станислас, Муссе, Уилсон.
Челси: Куртуа, Дзаппакоста, Давид Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Педро, Азар, Мората.
Прогноз на матч "Борнмут" – "Челси":
Хозяева вполне могут дать бой более статусному сопернику в лице лондонцев. Слабости "Челси" известны всем, но у "Борнмута" проблем гораздо больше. Фаворит матча очевиден, однако можно не сомневаться, что борнмутцы сделают все, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.
На победу "Борнмута" букмекеры предлагают коэффициент 6,00, на ничейный исход – 4,25, на победу "Челси" – 1,63.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Бернли
|9
|13
|9
|Ливерпуль
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3