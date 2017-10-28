Работа над ошибками: "Челси" отправляется в гости к "Борнмуту"

"Борнмут" – "Челси"

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут, Англия)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Крейг Поусен (Лондон).

Лондонскому "Челси" в 10 туре чемпионата Англии по футболу предстоит выездная встреча с терпящим бедствие на старте сезона "Борнмутом". У "аристократов" также не все идет гладко в Премьер-Лиге: подопечные Конте заработали всего 3 очка в 3 последних матчах, и надежда на защиту титула тает с каждым туром. Фаворитом встречи является гостевая команда – по-другому и быть не может в матче подобных соперников.

"Челси" располагается на 4 строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на целых 9 очков. После двух подряд поражений от того же "Сити" и "Кристал Пэлас", "аристократы" добились волевой победы над "Уотфордом"в чемпионате – 4:2, а также второй раз в сезоне нокаутировали "Эвертон" – 2:1 уже в Кубке Лиги. В списке травмированных по-прежнему находятся Канте и Мозес, также под вопросом участие в матче Луиса и Бакайоко. Одной из интриг стартового состава будет выбор форварда Антонио Конте, ведь последнюю встречу против "Уотфорда" Мората просто провалил, в то время как вышедший на замену Баштуайи спас этот матч для лондонцев.

"Борнмут" идет предпоследним в чемпионате, имея в активе всего 7 очков. Плотность в нижней части турнирной таблицы очень высокая, поэтому подопечные Эдди Хау еще могут все исправить. Да и последние 2 встречи борнмутцев завершились в их пользу: победа в чемпионате над "Сток Сити" – 2:1 и в Кубке Лиги на "Мидлсбро" – 3:1. Из потерь команды стоит выделить травмированных Джошуа Кинга и Тайрона Мингса – они в матче точно не сыграют.

Интересные факты противостояния "Борнмута" и "Челси":

Команды встречались между собой всего 4 раза: 3 победы "аристократов" и 1 "Борнмута".

В 4 последних гостевых матчах лондонцев было забито 3 и более голов.

"Челси" забивал как минимум 3 гола в 3 последних матчах против "Борнмута".

Ориентировочные составы на игру:

Борнмут: Бегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Айб, Кук, Серман, Станислас, Муссе, Уилсон.

Челси: Куртуа, Дзаппакоста, Давид Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Педро, Азар, Мората.

Прогноз на матч "Борнмут" – "Челси":

Хозяева вполне могут дать бой более статусному сопернику в лице лондонцев. Слабости "Челси" известны всем, но у "Борнмута" проблем гораздо больше. Фаворит матча очевиден, однако можно не сомневаться, что борнмутцы сделают все, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

На победу "Борнмута" букмекеры предлагают коэффициент 6,00, на ничейный исход – 4,25, на победу "Челси" – 1,63.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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