Работа над ошибками: "Реал" побеждает "Алавес"
В рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" отправился в гости к "Алавесу". Обе команды на старте сезона разочаровывают своих болельщиков: "сливочные" неудачно играют на домашней арене, набрав 2 очка в 3 матчах, а у "славных" и вовсе нули в графе как забитых голов, так и набранных очков. Фаворит матча был очевиден, ведь команде Зидана пора просыпаться и потихоньку догонять ушедших в отрыв конкурентов.
"Реал" начал матч довольно посредственно, однако по истечении уже первой десятиминутки вышел вперед: после подачи с левого фланга Себальос выиграл борьбу с защитниками и нанес удар левый угол – 0:1. На время игра успокоилась, но в середине тайма мадридцы обязаны были увеличивать разницу в счете: сначала Роналду после подачи с углового опасно пробивал в левый угол ворот "Алавеса", а затем Начо также выиграл борьбу после подачи с углового и пробил в створ – Пачеко выручил.
Тем неожиданнее стал гол хозяев: Ману Гарсия после навеса с правого фланга от Бурги головой вколотил мяч в ворота "Реала" – 1:1. А через три минуты Себальос сделал дубль: прилетел мяч с фланга в штрафную "Алавеса", голкипер не смог удержать сферу в руках, а Себальос оказался в нужно время в нужно месте – 1:2. Вот так испанец отплатил Зидану за оказанное доверие.
Второй тайм начался с атак "Реала": снова последовал навес в штрафную гостей, где Роналду принял мяч и выстрелил в ближний угол – штанга спасет "Алавес". Через несколько минут Криштиану снова оказался в центре внимания, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел рядом со штангой.
В следующей атаке Иско оказался один перед воротами соперника, однако его выстрел в дальний угол парировал голкипер хозяев. Никак не успокаивался Роналду, который вновь вышел на ударную позицию, сместившись в центр, но его выстрел в дальний угол снова приняла на себя штанга. "Алавес" пытался сбить темп игры, даже не помышляя об атаке.
За двадцать минут до конца хозяева все же ответили своей вылазкой: после подачи со стандарта Педраса пробил в перекладину ворот Наваса. "Реал" же продолжал транжирить моменты: снова Пачеко ошибся на выходе, а Рамос с нескольких метров не смог поразить ворота "Алавеса".
Вскоре хозяева провели свою атаку, в концовке которой Педраса вышел один на один с Навасом, однако в этот раз штанга вступилась уже за мадридцев. В концовке матча Роналду снова попытался забить, но его удар с линии штрафной парировал Пачеко. Заслуженная победа "Реала", но реализация у мадридцев по-прежнему хромает.
"Алавес" – "Реал" – 1:2
Голы: Себальос, 11 – 1:0, Ману, 40 – 1:1, Себальос, 43 – 1:2,
"Алавес": Пачеко, Вигарай (Алексис, 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса, 67), Медран, Торрес, Ибаи Гомес (Собрино, 83), Мунир.
"Реал": Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль, 90), Васкес, Себальос (Льоренте, 73), Асенсио, Роналду.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Большие проблемы в Мадриде: что происходит с "Реалом" и когда это закончится
опрос
главное
-
За шесть очков: "Краснодар" принимает лидера РФПЛ "Зенит"
-
Не отпустить лидеров: "Интер" готовится к приезду "Дженоа"
-
"Ювентус" добывает шестую победу подряд, разгромив "Торино"
-
В новом дерби Каталонии "Барселона" легко разобралась с "Жироной"
-
За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи"
Лента новостей
-
Зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала"
-
Модрич объяснил уверенный старт "Барселоны" в Ла Лиге
-
Ведущий игрок "Арсенала" намерен перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Утрехт" - ПСВ - 1:7 (обзор)
-
Парфенов: "По матчу с "Уралом" не хочется наговорить лишнего"
-
Покер Локадии помог ПСВ добыть выездную победу со счетом 7:1 над "Утрехтом"
-
"Сталь" и "Олимпик" победителя не определили
-
"Урал" - "Тосно" - 3:1 (обзор)
-
Владелец "Монако" Рыболовлев может стать персоной нон-грата в одноименном княжестве
-
"Урал" обыграл "Тосно"
-
Суарес сыграл свой сотый матч за "Барселону" в Ла Лиге
-
"Сампдория" - "Милан" - 2:0 (обзор)
-
"Енисей" Аленичева минимально обыграл "Крылья Советов" Тихонова
-
Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне
-
"Барселона" планирует продать двух своих хавбеков "Баварии" и "Ювентусу"
-
"Эспаньол" - "Депортиво" - 4:1 (обзор)
-
Вальверде: "Месси был в порядке"
-
Тиаго Силва: "Неймар, Кавани и Эмери нашли решение"
-
"Эспаньол" разгромил "Депортиво"
-
Булатов: "Матч против "Анжи" - это уровень "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Реал Мадрид
|6
|11
|5
|Валенсия
|5
|9
|6
|Леванте
|5
|9
|7
|Реал Сосьедад
|5
|9
|8
|Бетис
|5
|9
|9
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|10
|Вильярреал
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Эспаньол
|5
|5
|16
|Жирона
|6
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0