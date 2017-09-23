Работа над ошибками: "Реал" побеждает "Алавес"

В рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" отправился в гости к "Алавесу". Обе команды на старте сезона разочаровывают своих болельщиков: "сливочные" неудачно играют на домашней арене, набрав 2 очка в 3 матчах, а у "славных" и вовсе нули в графе как забитых голов, так и набранных очков. Фаворит матча был очевиден, ведь команде Зидана пора просыпаться и потихоньку догонять ушедших в отрыв конкурентов.

"Реал" начал матч довольно посредственно, однако по истечении уже первой десятиминутки вышел вперед: после подачи с левого фланга Себальос выиграл борьбу с защитниками и нанес удар левый угол – 0:1. На время игра успокоилась, но в середине тайма мадридцы обязаны были увеличивать разницу в счете: сначала Роналду после подачи с углового опасно пробивал в левый угол ворот "Алавеса", а затем Начо также выиграл борьбу после подачи с углового и пробил в створ – Пачеко выручил.

Тем неожиданнее стал гол хозяев: Ману Гарсия после навеса с правого фланга от Бурги головой вколотил мяч в ворота "Реала" – 1:1. А через три минуты Себальос сделал дубль: прилетел мяч с фланга в штрафную "Алавеса", голкипер не смог удержать сферу в руках, а Себальос оказался в нужно время в нужно месте – 1:2. Вот так испанец отплатил Зидану за оказанное доверие.

Второй тайм начался с атак "Реала": снова последовал навес в штрафную гостей, где Роналду принял мяч и выстрелил в ближний угол – штанга спасет "Алавес". Через несколько минут Криштиану снова оказался в центре внимания, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел рядом со штангой.

В следующей атаке Иско оказался один перед воротами соперника, однако его выстрел в дальний угол парировал голкипер хозяев. Никак не успокаивался Роналду, который вновь вышел на ударную позицию, сместившись в центр, но его выстрел в дальний угол снова приняла на себя штанга. "Алавес" пытался сбить темп игры, даже не помышляя об атаке.

За двадцать минут до конца хозяева все же ответили своей вылазкой: после подачи со стандарта Педраса пробил в перекладину ворот Наваса. "Реал" же продолжал транжирить моменты: снова Пачеко ошибся на выходе, а Рамос с нескольких метров не смог поразить ворота "Алавеса".

Вскоре хозяева провели свою атаку, в концовке которой Педраса вышел один на один с Навасом, однако в этот раз штанга вступилась уже за мадридцев. В концовке матча Роналду снова попытался забить, но его удар с линии штрафной парировал Пачеко. Заслуженная победа "Реала", но реализация у мадридцев по-прежнему хромает.

"Алавес" – "Реал" – 1:2

Голы: Себальос, 11 – 1:0, Ману, 40 – 1:1, Себальос, 43 – 1:2,

"Алавес": Пачеко, Вигарай (Алексис, 46), Эли, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Бурги (Педраса, 67), Медран, Торрес, Ибаи Гомес (Собрино, 83), Мунир.

"Реал": Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро, Иско (Майораль, 90), Васкес, Себальос (Льоренте, 73), Асенсио, Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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