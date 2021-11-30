Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина

Теги манчестер юнайтедральф рангник

Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, возможно, не сможет приступить к работе до середины декабря, сообщает ESPN.

По сведениям источника, немецкий специалист пока не может получить британскую визу. Рангник не работал тренером в последние два года, поэтому ему не удалось получить автоматическое разрешение на работу в Англии. В связи с этим решение по тренеру должна принять комиссия, назначенная Футбольной ассоциацией Англии.

Таким образом, дебют Рангника на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" может состояться не раньше 11 декабря в матче с "Норвичем".

Не пропустите: Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" мечтает о Холанде

"Барселона" мечтает о Холанде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов