Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник, возможно, не сможет приступить к работе до середины декабря, сообщает ESPN.

По сведениям источника, немецкий специалист пока не может получить британскую визу. Рангник не работал тренером в последние два года, поэтому ему не удалось получить автоматическое разрешение на работу в Англии. В связи с этим решение по тренеру должна принять комиссия, назначенная Футбольной ассоциацией Англии.

Таким образом, дебют Рангника на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед" может состояться не раньше 11 декабря в матче с "Норвичем".

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