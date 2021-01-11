Работник автомойки разбил "Феррари" голкипера "Дженоа"

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Работник автомойки разбил "Феррари" голкипера "Дженоа"Вратарь "Дженоа" Федерико Маркетти выбрал неудачный сервис для того, чтобы помыть свой красный "Феррари". Ему вернули разбитую машину, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

После чистки автомобиля, его должен был вернуть владельцу служащий автомойки. Однако, управляя Ferrari 812 Superfast, не справился с управлением и врезлся в ограждение на одной из улиц Генуи. В результате столкновения водитель не пострадал, чего нельзя сказать о пятьи припаркованных неподалеку автомобилях.

Сам голкипер в этот момент находился на клубной базе на тренировке "Дженоа" перед предстоящем матчем Кубка Италии против "Ювентуса". 

В сезоне 2020/2021 Серии А 37-летний голкипер провел 2 матча в которых пропустил 6 голов (все от "Наполи").

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