"Рад вернуться в АПЛ" - Эвра продемонстрировал свою ужасную травму после игры с "Ливерпулем"

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"Рад вернуться в АПЛ" - Эвра продемонстрировал свою ужасную травму после игры с "Ливерпулем"Новоиспеченный защитник "Вест Хэма" Патрис Эвра продемонстрировал в своем твитттер травму, которую он получил в своей первой игре после возвращения в АПЛ против "Ливерпуля".

Фото 36-летний бек подписал так: "Не лучший результат, но я очень рад вернуться в Премьер-Лигу. Скучал по таким играм и таким стыкам".

Напомним, "Вест Хэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 1:4. | soccernews.ru

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