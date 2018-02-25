"Рад вернуться в АПЛ" - Эвра продемонстрировал свою ужасную травму после игры с "Ливерпулем"

Новоиспеченный защитник "Вест Хэма" Патрис Эвра продемонстрировал в своем твитттер травму, которую он получил в своей первой игре после возвращения в АПЛ против "Ливерпуля".

Фото 36-летний бек подписал так: "Не лучший результат, но я очень рад вернуться в Премьер-Лигу. Скучал по таким играм и таким стыкам".

Напомним, "Вест Хэм" уступил "Ливерпулю" со счетом 1:4. | soccernews.ru