Радченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Дмитрий Радченко поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

"Знаю, что у "Селтика" сейчас непростые времена, но последние игры этой команды я не видел. Думаю, в этой паре "Зенит" - фаворит. В остальных парах шансы равны. Жребий был благосклонен к нашим клубам. Всем по силам пройти дальше, поэтому жеребьевку можно считать удачной" - приводят слова Радченко российские СМИ.

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