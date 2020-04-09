Радченко раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию во время карантина

Теги сельта вигофедор смолов

Радченко раскритиковал решение Смолова вернуться в Россию во время карантина

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Радченко считает ошибкой решение форварда "Сельты" Фёдора Смолова вернуться в Россию во время карантина из-за пандемии коронавируса.

"Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку. Никто этот поступок не оценил - ни в клубе, никто в Испании. Фёдору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять", - сказал Радченко.

СМИ пишут, что Смолов самовольно покинул Испанию, однако сам нападающий утверждает, что с "Сельтой" его отъезд согласован.

Приезд спортсмена в Москву связывают со скорым 18-летием его девушки Марии Юмашевой. Совершеннолетней внучка первого российского президента Бориса Ельцина станет 14 апреля.

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