Радченко сделал прогноз на матч "Локомотива" и "Атлетико"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Радченко сделал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между московским "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".

"Перед "Локомотивом", конечно, стоит очень трудная задача - пройти в следующий этап. Как видно из комментариев футболистов и главного тренера, шансы у команды есть. "Железнодорожники" будут цепляться. Прежде всего они постараются показать хороший футбол, чтобы болельщики, которые придут на стадион, получили от игры большое удовольствие.

"Атлетико" очень надежно играет в обороне, поэтому у москвичей - мало шансов. Мадридский клуб на протяжении последних лет играет весьма прилично и борется за самые высокие места в чемпионате Испании и еврокубках. Какие-то комментарии здесь вообще излишни. Это топ-клуб. Что касается счета, то будет ничья - 1:1", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Не попустите: превью к матчу "Локомотив" - "Атлетико". | soccernews.ru