Ради перехода в "Реал" Левандовски готов пойти на снижение своего оклада

Теги реал мадридбавария мюнхенроберт левандовски

Ради перехода в "Реал" Левандовски готов пойти на снижение своего окладаРади перехода в мадридский "Реал" форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски готов пойти на снижение своего оклада.

Так, по информации испанской прессы, 29-летний нападающий рассчитывает перебраться в королевский клуб по окончанию текущего сезона. В случае поступления предложения от "сливочных", поляк даже будет готов пойти на снижение размера своей заработной платы.

Отметим, что в "Баварии" Левандовски получает 10 миллионов евро, что является самым высоким показателем в Бундеслиге.

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