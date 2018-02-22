Ради подписания Гризманна "Барселона" может расстаться с пятью игроками

Ради подписания форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна каталонская "Барселона" может расстаться с пятью игроками.

Так, по сведениям испанской прессы, чтобы разгрузить зарплатную ведомость под француза "сине-гранатовые" ближайшим летом почти наверняка расстанутся с Рафиньей Алькантарой и Жераром Деулофеу, которые вторую часть текущего сезона проводят в арендах, а также с Андре Гомешом, Денисом Суаресом и Люкой Динем.

Напомним, президент "Барселоны" надеется сохранить Месси до конца карьеры. | soccernews.ru