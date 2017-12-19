Ради подписания Гризманна и Коутиньо "Барселона" может продать восемь своих игроков

Ради приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо каталонская "Барселона" может продать восемь своих игроков.

Так, по сведениям Express, чтобы подписать двух звездных игроков "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с защитниками Хавьером Маскерано, Томасом Вермаленом и Алеишем Видалем, полузащитниками Серхи Роберто, Рафиньей Алькантарой и Денисом Суаресом, вингером Ардой Тураном и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, "Барселона" решила задержать трансфер Маскерано на несколько недель. | soccernews.ru