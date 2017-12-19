Ради подписания Гризманна и Коутиньо "Барселона" может продать восемь своих игроков

Теги барселонакоутиньоантуан гризманн

Ради подписания Гризманна и Коутиньо "Барселона" может продать восемь своих игроковРади приобретения форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо каталонская "Барселона" может продать восемь своих игроков.

Так, по сведениям Express, чтобы подписать двух звездных игроков "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с защитниками Хавьером Маскерано, Томасом Вермаленом и Алеишем Видалем, полузащитниками Серхи Роберто, Рафиньей Алькантарой и Денисом Суаресом, вингером Ардой Тураном и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, "Барселона" решила задержать трансфер Маскерано на несколько недель. | soccernews.ru

комментарии
Батя в здании

Пусть всех продают, от них толка всё равно нету

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов