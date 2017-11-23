Ради подписания Месси или Роналду ПСЖ готов будет расстаться с четырьмя своими футболистами

Теги псжлионель мессикриштиану роналду

Ради подписания Месси или Роналду ПСЖ готов будет расстаться с четырьмя своими футболистамиРади подписания кого-то из сильнейших футболистов современности в лице Лионеля Месси или Криштиану Роналду французский ПСЖ готов будет расстаться с четырьмя своими футболистами.

Так, по сведениям El Confidencial, парижане вполне может решиться на продажу форварда Эдинсона Кавани, а также вингеров Анхеля Ди Марии, Юлиана Дракслера и Гонсалу Гедеша, если представится возможность подписать аргентинца или португальца.

Напомним, ПСЖ готов предложить Месси сумасшедший контракт. | soccernews.ru

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