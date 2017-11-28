Ради покупки Неймара "Реал" готов продать четырёх звёздных игроков

Теги реал мадридпсжнеймарфлорентино пересрафаэль варанхамес родригесгарет бэйлкарим бензема

Ради покупки Неймара "Реал" готов продать четырёх звёздных игроков

Мадридский "Реал" готов продать четырёх звёздных игроков ради приобретения форварда ПСЖ Неймара, сообщает испанская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен выручить около 255 миллионов евро за исходящие трансферы защитника Рафаэля Варана, хавбека Хамеса Родригеса, вингера Гарета Бэйла и нападающего Карима Бензема.

Босс "Реала" уверен, что это позволит ему без проблем подписать Неймара в самое ближайшее время.

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комментарии
ИЛЬЯ

ВООБЩЕТО ХАМЕС ПРЕНАДЛЕЖИТ РЕАЛУ ЕГО ПРАВА ОБ АРЕНДЕ У РЕАЛА А БАВАРИИ ОН НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ДАУНЫ

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Егор

Вы дебилы Хамес в Баварию ушёл если что.

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Егор Дебил

Хамес на правах аренды выступает за Баварию

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Кирилл

Он в аренде дебил!

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ТЫ НЕ ПРАВ , ЧУВААКК

Он ушел в аренду, после этого сезона он вернется обратно))

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РМ

Я только ЗА!!! Варан - стекляный Хамес - не устойчивый Бэйл - хрустальный Бензема - деревяный

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