Ради покупки Неймара "Реал" готов продать четырёх звёздных игроков
Мадридский "Реал" готов продать четырёх звёздных игроков ради приобретения форварда ПСЖ Неймара, сообщает испанская пресса.
Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен выручить около 255 миллионов евро за исходящие трансферы защитника Рафаэля Варана, хавбека Хамеса Родригеса, вингера Гарета Бэйла и нападающего Карима Бензема.
Босс "Реала" уверен, что это позволит ему без проблем подписать Неймара в самое ближайшее время.
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|Команда
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|Барселона
|13
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|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
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|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
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|20
|Алавес
|13
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