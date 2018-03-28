Ради сохранения Гризманна "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроков

Ради сохранения своего ведущего форварда Антуана Гризманна мадридский "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроков.

Так, согласно предположениям TuttoMercato, "матрасники" вполне могут ближайшим летом расстаться с защитником Хосе Хименесом либо же игроками средней линии Коке или Саулем Ньигесом, что выручить средства на новый улучшенный контракт для своей главной звезды.