Ради сохранения Гризманна "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроков

Теги атлетико мадридантуан гризманнкокесауль ньигесхосе мария хименес

Ради сохранения Гризманна "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроковРади сохранения своего ведущего форварда Антуана Гризманна мадридский "Атлетико" может расстаться с одним из своих ключевых игроков.

Так, согласно предположениям TuttoMercato, "матрасники" вполне могут ближайшим летом расстаться с защитником Хосе Хименесом либо же игроками средней линии Коке или Саулем Ньигесом, что выручить средства на новый улучшенный контракт для своей главной звезды.

Напомним, в обойме Симеоне перед матчем с "Депортиво" осталось всего 12 полевых игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов