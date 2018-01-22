Ради ухода из "Реала" Роналду может пойти на снижение своих финансовых аппетитов

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду всерьез намеревается сменить команду следующим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, ради ухода из королевского клуба и привлечения большего интереса к своей персоне со стороны потенциальных покупателей португальский бомбардир даже будет готов пойти на снижение своих финансовых аппетитов.

В нынешнем сезоне Роналду забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду интересуется лишь один клуб. | soccernews.ru