Ради возвращения в "Барселону" Неймару придется пойти почти на 2-кратное уменьшение зарплаты
Стало известно одно из условий, которое "Барселона" выдвинула бразильскому нападающему ПСЖ Неймару, сообщает Deportivo.
По сведениям издания, футболисту ради возвращения в каталонский клуб придется пойти на снижение зарплаты с 36 до 22 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что "Барселона" также потребовала от форварда отказаться от иска, который он выдвинул против клуба. Кроме того Неймар должен публично извиниться за уход из "Барселоны" два года назад.
Напомним, что форвард согласился со всеми требованиями.
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|Команда
|М
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|1
|Барселона
|38
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|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32