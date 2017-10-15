Радимов: "Аршавин - лучший игрок в истории российского футбола"

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Радимов: "Аршавин - лучший игрок в истории российского футбола"Координатор футбольных команд питерского "ЗенитаВладислав Радимов назвал форварда казахстанского "Кайрата" Андрея Аршавина лучшим игроком в истории российского футбола.

"Аршавин - лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберется весь город", - цитирует Радимова SportBox.

Напомним, сегодня бывший клуб Аршавина "Зенит" сыграет против "Арсенала". | soccernews.ru

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