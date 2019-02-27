Радимов: "Больно, что люди будут думать, что я мудак"
Легенда "Зенита" Владислав Радимов ярко высказался о решении суда взыскать с него алименты в пользу певицы Татьяны Булановой на содержание их сына.
"Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребёнка? Или ему чего-то не хватало! Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но да бог ей судья! Больно, что люди будут думать, что я мудак после такого! А оправдываться даже не в чем", - написал Радимов в твиттере в ответ на комментарий теннисиста Евгения Кафельникова.
Напомним, что суд обязал Радимова отдавать четверть своих доходов в качестве алиментов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10