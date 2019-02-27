Радимов: "Больно, что люди будут думать, что я мудак"

Легенда "Зенита" Владислав Радимов ярко высказался о решении суда взыскать с него алименты в пользу певицы Татьяны Булановой на содержание их сына.

"Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребёнка? Или ему чего-то не хватало! Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но да бог ей судья! Больно, что люди будут думать, что я мудак после такого! А оправдываться даже не в чем", - написал Радимов в твиттере в ответ на комментарий теннисиста Евгения Кафельникова.

Напомним, что суд обязал Радимова отдавать четверть своих доходов в качестве алиментов.

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